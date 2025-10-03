Acquisto di nuove partecipazioni, al consorzio non compete l’invio della delibera alla Corte

È l’assunzione della qualità di socio che individua gli atti deliberativi da sottoporre all’esame della Corte dei conti e, conseguentemente, anche i soggetti tenuti a ottemperare ai fini dell’attivazione del controllo preliminare previsto dall’articolo 5 del Tusp. Con la delibera n. 109/2025, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti per il Piemonte dichiara il non luogo a deliberare in merito all’atto con cui un consorzio di area vasta ha stabilito la forma di gestione del servizio...

