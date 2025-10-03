Fisco e contabilità

Enti alla prova dei trasferimenti a rendicontazione

Il principio contabile è chiaro ma nella pratica c’è un problema concreto: per impegnare le spese si deve disporre di un capitolo di bilancio già coperto

di Enzo Cuzzola

Una difficoltà operativa per gli enti locali si ripresenta puntuale ogni volta che devono avviare interventi finanziati da trasferimenti a rendicontazione. Il principio contabile è chiaro e deve essere rispettato: le entrate possono essere accertate solo quando l’ente ha effettivo titolo a farlo, cioè nell’esercizio in cui si prevede la rendicontazione o, se l’erogatore applica la competenza finanziaria potenziata, nell’anno in cui registra i propri impegni.

Su questo punto, la Corte dei conti si ...

