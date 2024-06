Aggregazioni societarie, serve il via libera della Corte conti

La Corte dei conti, sezione di controllo per il Veneto, con la delibera n. 206/2024, si esprime sulla operazione di ambito dei rifiuti della Provincia di Belluno e approva la particolare modalità di concentrazione delle società esistenti sotto un’ holding operativa per tutto il bacino.

In sostanza, la principale delle società in house oggi presente diventa, per conferimento delle altre società, la capogruppo...