Legge concorrenza, meno barriere su treni regionali e colonnine

Il consiglio dei ministri ha approvato il nuovo disegno di legge annuale per la concorrenza. Il quinto in totale, e il terzo del governo Meloni, da quando nel 2009 fu introdotto l’obbligo per l’esecutivo di presentare ogni anno un provvedimento alle Camere.

Si tratta di una riforma inserita nel Pnrr, da approvare in Parlamento entro fine anno. Il Ddl, nove articoli in tutto...