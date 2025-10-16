Alba riqualifica l’ex ospedale San Lazzaro per 24,7 milioni

Lavori di edilizia sanitaria al via in Piemonte. L’Asl Cn 2 di Albra-Bra assegna un appalto integrato di progettazione esecutiva e lavori per la riqualificazione dell’ex ospedale San Lazzaro per un valore di 24.709.542 euro. L’intervento ha come obiettivo la creazione della Casa della Comunità e Ospedale di Comunità di Alba all’interno dell’ex presidio sanitario. Le offerte dovranno pervenire entro il 14 novembre.



