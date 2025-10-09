La A22 del Brennero appalta la manutenzione ordinaria per quasi 10 milioni di euro
Accordo quadro triennale in lotto unico. Offerte entro il 18 novembre prossimo
L’Autobrennero manda in gara con accordo quadro e lotto unico l’appalto stradale relativo ai lavori di ordinaria manutenzione per il risanamento di cordoli di opere d’arte lungo il nastro della A22. L’appalto vale circa 9,7 milioni (esattamente 9.760.462,96 euro). Offerte entro il 18 novembre prossimo. La durata contrattuale è di 36 mesi. Aggiudicazione in base ai criteri dell’offerta economicamente più vantaggiosa, secondo i seguenti elementi (e relativi punteggi massimi): organizzazione esecutiva...