Catanzaro manda in gara nuove residenze universitarie per 8,6 milioni
Nuovi alloggi per studenti a Catanzaro. La Fondazione università della Magna Graecia ha pubblicato un bando per affidare la progettazione esecutiva e l’esecuzione dei lavori di realizzazione del III lotto Residenze all’interno del campus Salvatore Venuta, sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica suddiviso in due lotti. Il valore complessivo dell’appalto è di 8.651.453 euro, di cui 4.314.216 euro per il corpo A e 4.337.236 per il corpo B. L’avviso rimane aperto fino al 14 novembre...