Sogin, gara da 29,3 milioni per smantellare il reattore della centrale del Garigliano

Con una procedura aperta a 2 lotti Sogin manda in gara il servizio di progettazione e lavori di smantellamento dei grandi componenti dell’edificio Reattore e del vessel (la struttura che racchiude la tecnologia nucleare) presso la centrale del Garigliano a Sessa Aurunca (Caserta). L’intervento ha un valore complessivo di 29.370.823 euro così suddiviso: 16.791.381 euro per l’edificio Reattore e 12.579.442 euro per il vessel.

Nell’estate del 2024 Sogin aveva terminato la rimozione dei componenti metallici...