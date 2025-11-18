Alla Corte dei conti servono più omogeneità e rigore

Prima di esercitare il governo (dei conti) degli altri, bisognerebbe esercitare bene quello di sé stessi, per dirla alla Michel Foucault. È una massima che andrebbe diffusa in una scuola da istituire presso la magistratura contabile, per favorire un’omogeneità maggiore nelle azioni sia di controllo, procura e giurisdizione oggi molto “regionalizzate” e spesso “cedevoli” sul piano gerarchico.

Ne va del futuro della Corte, minacciato da una riforma che tende a minimizzare, implicitamente ma efficacemente...