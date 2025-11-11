Una buona progettazione delle strade frena il traffico più dei limiti di velocità

In un’epoca segnata da una crescente polarizzazione politica, persino l’urbanistica sta finendo nel mirino delle cosiddette culture wars, le guerre culturali. Tutto è iniziato qualche anno fa con il concetto della Città dei 15 minuti, l’idea di quartieri in cui i servizi essenziali siano raggiungibili a piedi o in bicicletta in un quarto d’ora e presto finita al centro di numerose teorie complottistiche.



Più di recente, il limite di velocità urbano a 30 km/h ha alimentato nuovi scontri culturali. ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi