Il CommentoProgettazione

Una buona progettazione delle strade frena il traffico più dei limiti di velocità

di Carlo Ratti *

In un’epoca segnata da una crescente polarizzazione politica, persino l’urbanistica sta finendo nel mirino delle cosiddette culture wars, le guerre culturali. Tutto è iniziato qualche anno fa con il concetto della Città dei 15 minuti, l’idea di quartieri in cui i servizi essenziali siano raggiungibili a piedi o in bicicletta in un quarto d’ora e presto finita al centro di numerose teorie complottistiche.

Più di recente, il limite di velocità urbano a 30 km/h ha alimentato nuovi scontri culturali. ...

Gli ultimi contenuti di Il Commento