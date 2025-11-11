Una buona progettazione delle strade frena il traffico più dei limiti di velocità
In un’epoca segnata da una crescente polarizzazione politica, persino l’urbanistica sta finendo nel mirino delle cosiddette culture wars, le guerre culturali. Tutto è iniziato qualche anno fa con il concetto della Città dei 15 minuti, l’idea di quartieri in cui i servizi essenziali siano raggiungibili a piedi o in bicicletta in un quarto d’ora e presto finita al centro di numerose teorie complottistiche.
Più di recente, il limite di velocità urbano a 30 km/h ha alimentato nuovi scontri culturali. ...