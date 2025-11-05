Serve una Pa che valorizzi le competenze interne e restituisca centralità alla contrattazione

Il disegno di legge C. 2511, che disciplina lo sviluppo della carriera dirigenziale e la valutazione della performance nella Pubblica amministrazione, nasce con l’intento di modernizzare il settore pubblico. È un obiettivo che, come Flp, condividiamo pienamente. Tuttavia, il modo in cui il provvedimento è oggi strutturato rischia di tradire quella stessa ambizione.

Serve una riforma che valorizzi davvero le competenze interne, riconosca il merito in modo trasparente e restituisca centralità alla contrattazione...