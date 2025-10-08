Ance: «Un patto per le città, la casa e il clima»
Taglio del nastro per «Città nel futuro»: al Maxxi da ieri al 9 ottobre
«I temi del futuro delle città, della casa e dell’emergenza climatica sono oggi cruciali. Non possiamo permettere che diventino terreno di divisioni e contrapposizioni. C’è bisogno del contributo di tutti per affrontarli e risolverli. È quello che ci impegneremo a fare in questi giorni». Così Federica Brancaccio, presidente di Ance ha aperto alla Camera la conferenza Città nel Futuro 2030–2050, promossa dai costruttori con la direzione di Francesco Rutelli, in programma al Maxxi di Roma dal 7 al ...