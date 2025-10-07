Lettere delle Entrate, superfici extra e nuovi impianti possono imporre l’aggiornamento catastale
La rendita deve restare coerente con lo stato dell’abitazione ristrutturata
Nelle prossime settimane l’agenzia delle Entrate riprenderà a inviare lettere ai cittadini per chiedere di verificare i dati catastali degli immobili che hanno usufruito dei bonus edilizi o della cessione del credito. L’Agenzia non intende avviare accertamenti fiscali immediati, ma favorire una sorta di “controllo preventivo” per permettere ai proprietari di regolarizzare spontaneamente eventuali incongruenze. In pratica, chi riceverà la comunicazione dovrà verificare se il valore catastale del proprio...