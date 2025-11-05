Anche le finestre abusive godono del diritto di veduta
Cassazione: l’irregolarità amministrativa può comportare una sanzione o un ordine di demolizione del Comune ma non può negare ai proprietari il diritto alla distanza di tre metri dal vicino
Il diritto di veduta deve essere garatito anche alle finestre abusive. Perché esiste una netta separazione e distinzione tra ciò che è disciplinato dal diritto amminisrativo-urbanistico e ciò che attiene ai rapporti tra privati. Sono i due principi alla base dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26144/2025.
La controversia che fa da sfondo all’ordinanza in esame, insorge tra la proprietaria...