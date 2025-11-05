Anche le finestre abusive godono del diritto di veduta

Il diritto di veduta deve essere garatito anche alle finestre abusive. Perché esiste una netta separazione e distinzione tra ciò che è disciplinato dal diritto amminisrativo-urbanistico e ciò che attiene ai rapporti tra privati. Sono i due principi alla base dell’ordinanza della Corte di Cassazione n. 26144/2025.

La controversia che fa da sfondo all’ordinanza in esame, insorge tra la proprietaria...