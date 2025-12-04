Ddl edilizia, Confedilizia: positivo il superamento del testo unico del 2001
Spaziani Testa: «C’era la necessità di una razionalizzazione e di una nuova codificazione complessiva, tenuto conto delle numerose modifiche intervenute in 20 anni sul 380»
“Il varo di un codice dell’edilizia è una novità positiva. Vi è in effetti la necessità di una razionalizzazione e di una nuova codificazione complessiva, tenuto conto delle numerose modifiche che in più di vent’anni sono intervenute con riferimento al Testo unico dell’edilizia del 2001, caratterizzate da interventi circoscritti a singoli articoli o istituti, senza una visione organica dell’intero complesso normativo”. Lo afferma in una nota il presidente di Confedilizia Giorgio Spaziani Testa, commentando...