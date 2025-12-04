Nuovo testo unico edilizia, ok dal Cdm: semplificazioni e tempi certi su interventi e regolarizzazioni
Via libera dal Consiglio dei ministri al Ddl delega che sostituirà il dlgs 380/2002 e alcune norme sulle costruzioni. Dodici mesi per attuare la delega. Commenti positivi da Ance, Oice e Confedilizia
Parte il conto alla rovescia per l’addio all’attuale testo unico edilizia (il Dlgs n.380/2001) e ad alcune norme sulle costruzioni (la 1086/1971) e (la n.64/1974). Con l’approvazione in Consiglio dei ministri del Ddl delega sul Testo unico sull’edilizia e le costruzioni il governo mette le basi per una revisione, profonda, di norme e procedure che hanno finora regolamentato lo sviluppo e la trasformazione edilizia. Il testo approvato dal Cdm il 4 dicembre conferma l’impianto già definito a settembre...