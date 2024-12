Correttivo, le Soa chiedono accesso alla banche dati

Spostare in avanti di qualche mese alcuni obblighi, come quelli legati alla qualificazione dell’esecuzione. Ed elevare la soglia per l’obbligo di Bim, il building information modeling, che punta alla gestione digitale di tutta la catena delle opere. Sono alcune delle richieste dell’Anci, l’associazione dei Comuni, nel corso delle audizioni sul correttivo al Codice appalti, in commissione Ambiente alla Camera.In generale, la scelta di adottare un correttivo viene condivisa. Non mancano però le osservazioni...

