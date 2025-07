Requisiti di esecuzione, disponibilità da dimostrare alla firma del contratto (non con l’offerta)

Qualora il disciplinare di gara preveda in sede di aggiudicazione l’attribuzione di un punteggio premiale in relazione alla disponibilità di determinate aree da parte dei concorrenti ai fini dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, tale disponibilità deve essere assicurata e dimostrata non in sede di offerta bensì successivamente nella fase esecutiva.

