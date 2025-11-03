Approvvigionamento Pa, una strategia nazionale per gli appalti innovativi
Osservatorio Impresa e Appalti. L’uso strategico dei contratti pubblici può determinare significativi effetti per la crescita dell’economia del continente e per il suo sviluppo
L’agenzia per l’Italia digitale, su finanziamento del ministero dell’Università e ricerca, ha indetto, lo scorso aprile, una gara pre-commerciale per tre milioni di euro, avente a oggetto servizi di ricerca per lo sviluppo di modelli, soluzioni e strumenti innovativi finalizzati alla crescita socioeconomica delle comunità territoriali attraverso la valorizzazione delle destinazioni del turismo culturale. L’uso strategico dei contratti pubblici può determinare significativi effetti per la crescita...