Le leggi di bilancio non possono ampliare le differenze territoriali

Dalla Consulta è arrivato nei giorni scorsi un altro alert importante sulla gestione della finanza pubblica.

Non è possibile, ha spiegato la Corte nella sentenza 152/2025, bloccare per cinque anni l’impiego per investimenti delle somme accantonate per il contributo alla finanza pubblica nelle Regioni in disavanzo, perché il meccanismo concretizza una pericolosa interdizione, tale da determinare un divario infrastrutturale eccessivo tra i territori violando il principio di eguaglianza sostanziale (...