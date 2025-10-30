Assoimmobiliare: inasprimento fiscale frena investimenti e transizione green
Il presidente Davide Albertini Petroni: escludere dall’aumento di due punti dell’Irap i gestori di strumenti di risparmio e investimento immobiliare. fabbisogno di 635mila nuove case nei prossimi anni
In Italia solo il 17% del patrimonio immobiliare terziario è detenuto da investitori istituzionali – contro l’oltre 40% di Francia e Germania - e appena il 35% degli investimenti nel real estate proviene da capitali domestici. Un dato che evidenzia l’ampio potenziale di crescita del mercato dei capitali nel settore, soprattutto a supporto del residenziale in locazione. È quanto emerso dall’Assemblea degli operatori di Assoimmobiliare, il 30 ottobre a Roma. «Per rispondere anche alla grande sfida ...