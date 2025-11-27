Rigenerazione urbana, opportunità per 660 miliardi nei prossimi 25 anni

La rigenerazione urbana, secondo Scenari Immobiliari, in Italia vale 100mila nuovi posti di lavoro e 660 miliardi di investimenti nei prossimi 25 anni, con ricadute economiche di indotto pari a 1.900 miliardi e un gettito fiscale di oltre 135 miliardi. Entro il 2050, sarà necessario valorizzare 320 milioni di metri quadrati di vuoti urbani: solo nelle 14 città metropolitane si stimano oltre 11,4 milioni di mq potenzialmente oggetto di interventi di rigenerazione urbana, per un valore aggiunto pari...

