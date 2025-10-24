Augusta, bando da 50,6 milioni per depuratore e sistema fognario
Lavori di costruzione di condotte fognarie in gara ad Augusta (Siracusa). Sogesid affida l’appalto per realizzare gli interventi funzionali al superamento delle criticità del sistema fognario e depurativo del comune per un importo di 50.699.462 euro. Le opere riguardano la realizzazione del sistema di depurazione delle acque reflue urbane il collettamento fognario per gli agglomerati Augusta-Brucoli (primo stralcio) e Augusta-Agnone (secondo stralcio). Le offerte dovranno pervenire entro il 21 novembre...