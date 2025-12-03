Progettazione, in Umbria gara da oltre 2 milioni per l’allaccio della diga del Chiascio

Gara aperta per i servizi di ingegneria per la redazione di un Pfte relativo ai lavori di “interconnessione della Diga del Chiascio con i principali sistemi idrici regionali - Lotto 2” nella Regione Umbria. L’avviso è stato pubblicato dalla Saq di Terni per conto dell’Autorità Umbra Rifiuti e Idrico (Auri). L’importo complessivo indicato nel bando supera i due milioni di euro (esattamente 2.130.400,75 euro). Il servizio va completato entro 210 giorni. La realizzazione dell’intervento ha un costo ...

