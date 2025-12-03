Rfi, accordo quadro da 122 milioni per la molatura delle rotaie

Rete ferroviaria italiana assegna accordi quadro per i lavori di manutenzione comprendenti l’esecuzione di lavori autonomi e a sé stanti di molatura rotaie del binario, con riprofilatura della superficie di rotolamento delle rotaie stesse. Il bando, dal valore complessivo di 121.921.440 euro, riguarda tratti di linea in esercizio della rete Rfi nell’ambito delle direzioni operative infrastrutture territoriali di Bologna, Firenze, Genova, Torino Napoli, Roma, Milano, Trieste, Venezia.

