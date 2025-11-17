Notizie Bandi

Autostrade siciliane, progetto da 28,8 milioni per la sicurezza di ponti e cavalcavia

Al via la gara di accordo quadro per i servizi di ingegneria e architettura e di ispezioni speciali suddivisa in due lotti

di Alessandro Lerbini

Maxi bando di ingegneria per il Consorzio per le Autostrade Siciliane. Al via la gara di accordo quadro di servizi di ingegneria e architettura e di ispezioni speciali per la valutazione della sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia dell’autostrada A20 e dell’autostrada A18. Il valore complessivo dell’appalto, suddiviso in due lotti, è di 28.846.927 euro.

Il lotto 1, autostrada Messina-Palermo, ha un importo di 16.928.132 euro; il lotto 2, Messina-Catania e Siracusa-Gela, di 11.918.794...

