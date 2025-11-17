Autostrade siciliane, progetto da 28,8 milioni per la sicurezza di ponti e cavalcavia
Al via la gara di accordo quadro per i servizi di ingegneria e architettura e di ispezioni speciali suddivisa in due lotti
Maxi bando di ingegneria per il Consorzio per le Autostrade Siciliane. Al via la gara di accordo quadro di servizi di ingegneria e architettura e di ispezioni speciali per la valutazione della sicurezza di ponti, viadotti, cavalcavia e sottovia dell’autostrada A20 e dell’autostrada A18. Il valore complessivo dell’appalto, suddiviso in due lotti, è di 28.846.927 euro.
Il lotto 1, autostrada Messina-Palermo, ha un importo di 16.928.132 euro; il lotto 2, Messina-Catania e Siracusa-Gela, di 11.918.794...