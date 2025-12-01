A Roma bando da 85,6 milioni per la manutenzione dell’ospedale San Giovanni
L’Asl 2 prevede la conclusione di un accordo quadro biennale con 4 operatori. Termine: 30 dicembre
A Roma al via un bando di edilizia sanitaria dal valore di 85.601.701 euro. La gara promossa dall’Asl 2 prevede la conclusione di un accordo quadro biennale con 4 operatori, suddiviso in 4 lotti, con opzione di proroga per ulteriori due anni, per l’affidamento dell’esecuzione di lavori ed interventi di manutenzione straordinaria, compresivi di progettazione esecutiva, oltre a interventi di manutenzione ordinaria edile, negli immobili di proprietà o nella disponibilità della Azienda Ospedaliera San...