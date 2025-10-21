Bonus casa, ancora un anno per 50 e 36% ma salta il superbonus
Confermato anche per il 2026 lo schema degli sconti fiscali per le ristrutturazioni. Resta il bonus mobili, stop al bonus barriere al 75%
Stop al superbonus. Dopo il varo a metà del 2020, la maxi agevolazione (che aveva toccato il picco del 110%, per poi essere ridotta al 90, al 70 e, infine, al 65%) chiude il suo percorso alla fine del 2025. Non sarà riproposta per il nuovo anno, con qualche piccola eccezione, come quella relativa al terremoto del Centro Italia: per la ricostruzione dei territori di Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo sarà ancora attivo il 110%, anche per i progetti la cui richiesta sia stata presentata prima del 30 marzo...