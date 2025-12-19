Botti di Capodanno, Anci mette a disposizione la «piroguida»
Il codice di comportamento contenuto nella guida offre raccomandazioni per un utilizzo responsabile dei fuochi d’artificio
Fornire una guida rapida per tutti coloro che sono addetti al mercato dei prodotti pirotecnici, sia in fase di vendita che di controllo, e consegnare al consumatore finale un “codice di comportamento” per l’utilizzo responsabile che miri al rispetto delle leggi e dei diritti di tutti. Sono gli obiettivi che intende perseguire l’Anci con la “piroguida”, la guida ai fuochi artificiali e al loro uso responsabile.
La nota
Nel pieno delle festività natalizie, Vito Leccese, sindaco di Bari e delegato Anci...