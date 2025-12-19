Botti di Capodanno, Anci mette a disposizione la «piroguida»

Fornire una guida rapida per tutti coloro che sono addetti al mercato dei prodotti pirotecnici, sia in fase di vendita che di controllo, e consegnare al consumatore finale un “codice di comportamento” per l’utilizzo responsabile che miri al rispetto delle leggi e dei diritti di tutti. Sono gli obiettivi che intende perseguire l’Anci con la “piroguida”, la guida ai fuochi artificiali e al loro uso responsabile.

Nel pieno delle festività natalizie, Vito Leccese, sindaco di Bari e delegato Anci...