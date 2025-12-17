Danni da movida, maxi risarcimento anche a Milano per lesione del diritto alla salute

Danni da movida nel quartiere Lazzaretto-Melzo a Milano. Con una maxi multa per complessivi 250mila euro da corrispondere ai residenti, interessi compresi, la sentenza del Tribunale di Milano 9566/2025 si allinea alle precedenti di Torino, Como, Napoli e condanna il Comune ad intervenire. «La cosiddetta movida - si legge - comportava, il deprezzamento delle unità immobiliari, il danneggiamento degli stabili del quartiere e delle autovetture posteggiate, nonché una generale situazione di degrado e...

