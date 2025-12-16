Piattaforma Anac Piano Anticorruzione: sperimentazione prorogata al 19 dicembre

È stato prorogato al 19 dicembre 2025 il termine per l’invio di osservazioni e suggerimenti sul nuovo applicativo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione per la redazione dei Piani di prevenzione della corruzione e della trasparenza (Ptpct) e della sezione “Rischi corruttivi e Trasparenza” del Piao.

La piattaforma, messa a disposizione gratuitamente dall’ANAC, rientra nel progetto “Sistema per la redazione e trasmissione del Ptpct e della sezione Rischi corruttivi e trasparenza del PIAO”, finanziato...