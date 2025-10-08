DVArea chiude il 2024 con 13,3 milioni di euro di produzione (+8,7%)
Primo bilancio consolidato per il gruppo bresciano di progettazione architettonica. Ebitda a 1,94 milioni. Il Ceo Armando Casella: «Il 2024 è stato un anno di crescita e consolidamento»
Il gruppo bresciano di progettazione architettonica DVArea annuncia la pubblicazione del suo primo bilancio consolidato con 13,3 milioni di valore della produzione. Questa è una novità perché, a differenza che nell’ingegneria, nell’architettura e nella (progettazione integrata) non vi era l’abitudine di organizzarsi in forma di gruppo (comprendente più società) e quindi non si pubblicavano bilanci consolidati. Con l’unica eccezione di Progetto CMR International che lo fa dal 2020 e nel 2024 ha fatturato...