Servizi tecnici, maxi appalto Aspi per la sorveglianza delle barriere antirumore
La gara in tre lotti vale 60 milioni di euro (valore stimato, opzioni incluse). Offerte entro il 12 novembre
Autostrade per l’Italia ha lanciato la gara in tre lotti per affidare il servizio di sorveglianza dei dispositivi di ritenuta e delle barriere antirumore della rete gestita. Agli aggiudicatari si richiede di svolgere servizi di ispezione tecnica di opere di ingegneria e servizi scientifici e tecnici connessi all’ingegneria. Il valore complessivo stimato al lordo di tutte le opzioni è di 60 milioni di euro. Ciascun concorrente può presentare offerte per tutti e tre i lotti ma potrà aggiudicarsene ...