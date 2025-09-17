Urbanistica

Codice dei Beni culturali, dal Senato primo ok al Ddl delega

Il testo affronta il silenzio assenso delle Soprintendenze sull’ok paesaggistico e semplifica l’iter per il rinnovo. Corsia veloce per le opere antidissesto. Su opere strategiche parola al Mic

di M.Fr.

Il 17 settembre l’Aula del Senato ha approvato (favorevoli 83, contrari 55, nessun astenuto) il Ddl delega per la revisione del Codice dei beni culturali e del paesaggio in materia di procedure di autorizzazione paesaggistica. Il provvedimento passa ora all’esame della Camera.

Uno dei temi centrali del Ddl è il silenzio assenso sull’autorizzazione paesaggistica per la quale è previsto il pronunciamento della Soprintendenza nei casi di parere obbligatorio e/o vincolante. Più in generale, il Ddl semplifica...

Correlati

Soprintendenze, meno poteri sui piccoli lavori ma no al silenzio assenso

Gli ultimi contenuti di Urbanistica