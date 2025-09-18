Soprintendenze, meno poteri sui piccoli lavori ma no al silenzio assenso

Meno poteri alle Soprintendenze per lavori come i piccoli aumenti di volumetria, l’installazione di pannelli, l’apertura di finestre, la realizzazione di tettoie e verande. Anche se non arriva l’ondata di silenzio assenso, auspicata dalla Lega nelle prime versioni del testo.



Il Senato ha approvato ieri, con 83 voti favorevoli e 55 contrari, il disegno di legge delega di revisione del Codice dei beni culturali che punta a ridisegnare i poteri delle Soprintendenze. Ora il testo passa alla Camera. Il...

