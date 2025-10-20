Concessioni, project financing, Pef: la bussola delle sentenze 2025 per Pa e imprese
Il focus con le indicazioni più importanti arrivate dai giudici in tema di Ppp negli ultimi mesi
L’istituto della concessione come disciplinato dagli articoli 176 e seguenti del Dlgs 36/2023 si articola secondo una duplice modalità: le concessioni affidate su impulso delle amministrazioni concedenti e quelle che trovano origine da una proposta del promotore privato, nell’ambito del project financing. Per entrambe le modalità alcuni profili della relativa disciplina sono stati oggetto nei mesi più recenti di interventi giurisprudenziali, che hanno meglio definito le relative modalità operative...