Finanza di progetto, l’Anac boccia l’azzeramento del punteggio relativo al prezzo

Le concessioni affidate mediante finanza di progetto devono essere aggiudicate con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Nell’ambito del criterio, non è legittimo attribuire all’elemento “prezzo” un valore pari a zero, perché ciò altera la struttura propria dell’istituto ed è incompatibile con il modello di equilibrio economico-finanziario che caratterizza il partenariato pubblico-privato. In questi termini si è espressa l’Anac nel parere di precontenzioso n. 374 del 1° ottobre...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi