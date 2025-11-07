Fisco e contabilità

Contratto, effetti in busta (e sui conti) solo nel 2026 - Tutti i passaggi per i bilanci

Il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili lordi pari a 136,76 euro per tredici mensilità, corrispondenti a un aumento del 5,78% sul monte salari 2021

di Elena Brunetto e Patrizia Ruffini

È di questi giorni la notizia della sottoscrizione della pre-intesa tra Aran e le parti sociali relativa al nuovo contratto del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, che disciplina sia la parte giuridica sia quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024. Essendo ormai prossimi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2025 e considerate le tempistiche entro cui il nuovo contratto dovrà essere applicato, possono essere utili alcune riflessioni in merito alla gestione...

