Contratto, effetti in busta (e sui conti) solo nel 2026 - Tutti i passaggi per i bilanci
Il contratto prevede incrementi retributivi medi mensili lordi pari a 136,76 euro per tredici mensilità, corrispondenti a un aumento del 5,78% sul monte salari 2021
È di questi giorni la notizia della sottoscrizione della pre-intesa tra Aran e le parti sociali relativa al nuovo contratto del comparto Funzioni Locali per il triennio 2022/2024, che disciplina sia la parte giuridica sia quella economica per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2024. Essendo ormai prossimi alla chiusura dell’esercizio finanziario 2025 e considerate le tempistiche entro cui il nuovo contratto dovrà essere applicato, possono essere utili alcune riflessioni in merito alla gestione...
Il ruolo del revisore dell’ente locale alla luce dell’aggiornamento annuale del Pna 2025
