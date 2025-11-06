Contratto, sugli incentivi al personale più decisioni nell’integrativo
Ampliato il novero delle materie attribuite alla competenza del trattamento accessorio
L’intesa firmata lunedì sul contratto delle Funzioni Locali prevede diverse novità in materia di trattamento accessorio, qui sinteticamente riassunte, in attesa della loro conferma definitiva dopo l’ok della Corte dei conti e la firma finale.
Il nuovo contratto amplia il novero delle materie attribuite alla competenza della contrattazione integrativa. Rientreranno, fra le materia riservate alla contrattazione integrativa:
• i criteri per l’attribuzione degli incentivi per lo svolgimento di funzioni...