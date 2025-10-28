Contratto sanità, per infermieri & co. aumenti fino a 170 euro al mese
Il contratto del comparto sanità taglia il traguardo con la firma definitiva all’Aran di Fials, Cisl, Nursind e Nursing Up ma non di Cgil e Uil, che già si erano astenuti sulla preintesa di giugno. Il contratto 2022-2024 si rivolge a una platea di 581mila professionisti, tra infermieri, ostetriche e personale amministrativo e, come ricorda il ministro della Pa, Paolo Zangrillo, «prevede un aumento medio mensile lordo di circa 170 euro per 13 mensilità e importanti incrementi delle indennità specifiche...