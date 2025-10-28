Spariti 7mila medici di famiglia - In sei Regioni bandi non coperti

Ne sono “spariti” oltre 7mila in dieci anni - quasi il 20% del totale - passando dai 45203 del 2013 ai 37.983 del 2023 e molti altri ancora ne usciranno in questi anni visto che oltre un terzo andrà in pensione da qui al 2035. I medici di famiglia rischiano sempre di più di diventare una specie in via di estinzione costringendo tanti italiani - soprattutto al Nord e nelle grandi città - a fare i salti mortali per averne uno come in Lombardia, Veneto, Friuli, Valle d’Aosta e Bolzano che hanno la situazione...

