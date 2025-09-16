Corte conti, dopo la riforma serve un monitoraggio su numero e risultati dei processi

La riforma della responsabilità amministrativa e contabile sta arrivando a compimento, raccogliendo l’impostazione della Corte costituzionale. Un passaggio importante, perché mette ordine in un settore che per troppo tempo ha oscillato tra eccesso di rigore e incertezza interpretativa, con il risultato di paralizzare spesso l’azione amministrativa.

Il cuore della novità è duplice. Da un lato, la tipizzazione della colpa grave, che abbandona l’idea che ogni errore sia colpa, distinguendo l’errore fisiologico...