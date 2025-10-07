Piccoli Comuni, Unioni e fusioni non cancellano il debito

Il tema della numerosità dei micro Comuni, riconosciuti come tali al di sotto dei mille abitanti (sono circa 1.500), ma anche di quelli con dimensione demografica sino a 3mila residenti, pone il problema della loro sostenibilità. La difficoltà è aggravata da un inarrestabile spopolamento, con i giovani che si spostano e di conseguenza peggiorano il quadro della denatalità. Nasce da qui l’esigenza di approfondire gli istituti giuridici funzionali ad aggregare più enti locali per garantirne continuità...

