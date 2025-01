Corte dei conti, la lezione dei controlli collaborativi

Tra le varie riflessioni sulla riforma della Corte dei conti, anche per le autonomie locali, non può mancare l’evocazione della rotta brillantemente tracciata dal legislatore negli anni 2000 in materia di controlli collaborativi che poi, per svariate ragioni, è stata offuscata dalle crescenti attività paragiurisdizionali che avrebbero dovuto costituire l’eccezione e non la regola della missione affidata alle sezioni di controllo dall’articolo 7, commi 7 e 8, della legge 131/2003 (di attuazione dell...

