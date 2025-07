Bonus edilizi, il ribasso degli sconti spinge il sommerso

Nei loro 25 anni di vita, i bonus fiscali per gli interventi edilizi hanno avuto, tra le altre cose, un ruolo non secondario nel favorire l’ emersione di attività economiche parzialmente o completamente sommerse.

I numeri, come spesso accade quando si tratta di misurare fenomeni legati all’ evasione fiscale , non sempre forniscono risposte univoche e definitive. Eppure, molte analisi, studi e dati di fonti autorevoli – dall’Istat al Mef al Cresme, solo per citarne alcune – indicano che sì, nel settore...