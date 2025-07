La Pa, la politica, e il senso della tenuta della democrazia

La tenuta della democrazia, intesa in senso sostanziale e non meramente formale, è argomento ampio e delicato che necessita di essere tenuto vivo almeno da parte di chi, magari ostinatamente, non si rassegna né al petulante vittimismo dei più né allo stantio benaltrismo dei moderni soloni.

Nell’ambito in esame, si deve partire, inesorabilmente, dalla tenuta della Pubblica amministrazione e dal ricordare come la nostra (splendida) Costituzione stabilisca che «I pubblici uffici sono organizzati secondo...