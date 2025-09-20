Dalla revisione Pnrr spazi per la manovra, 10 miliardi nei fondi per superare il 2026

Dopo mesi complicati di confronto con la Commissione europea, prende forma la rimodulazione finale del Pnrr indispensabile per mettere in sicurezza tutti i 194,4 miliardi di fondi Ue assegnati all’Italia. Giovedì prossimo a Palazzo Chigi il ministro Tommaso Foti ha convocato una cabina di regia con la premier Giorgia Meloni, i ministri e i rappresentanti degli enti territoriali e poi con rappresentanti di imprese e parti sociali per presentare i cardini della proposta di revisione del Piano, che ...

Continua a leggere NT+ Enti Locali & Edilizia Prova 1 mese a 4,90 € Procedi per attivare l’offerta Ottieni subito Contenuti esclusivi sempre aggiornati

Approfondimenti e schede operative

Banca dati dei bandi di gara per lavori e progettazione

Newsletter e Web App

Perché abbonarsi