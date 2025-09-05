Ddl professioni, gli ingegneri: soddisfatti per l’avvio di una riforma organica
Il Presidente Angelo Domenico Perrini: va riformato anche l’accesso alle professioni, con la modifica delle modalità per sostenere l’esame di abilitazione, e va introdotta la laurea abilitante
«Come Consiglio Nazionale degli Ingegneri esprimiamo soddisfazione per l’avvio di una riforma organica delle professioni che porta a completamento le modifiche introdotte con la legge 137/2012». Così Angelo Domenico Perrini, presidente del Consiglio nazionale ingegneri (Cni), commenta la riforma degli ordinamenti professionali contenuta nel disegno di legge di delega, approvato dal Consiglio dei ministri, che mira ad una revisione organica delle normative vigenti, puntando ad un sistema delle professioni...