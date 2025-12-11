Prevenzione incendi, per il Dm requisiti minimi rebus compatibilità con le norme tecniche del 2015
Il Dm Ambiente - in vigore dal 3 giugno prossimo - sulle nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione dei requisiti minimi degli edifici potrebbe entrare in contrasto con il Dm Interno del 2015 nel caso di lavori su edifici residenziali esistenti
Il nuovo decreto del ministero dell’Ambiente contenente le nuove metodologie di calcolo delle prestazioni energetiche e la definizione dei requisiti minimi degli edifici, che sarà in vigore dal 3 giugno 2026 (180 giorni dopo la pubblicazione avvenuta il 5 dicembre), lega l’obbligo di applicare le norme di prevenzione incendi alle ristrutturazioni importanti di primo livello, diversamente dal Dm del ministero dell’Interno emanato nel 2019 che, invece, collega l’obbligo di seguire le regole antincendio...