Progettazione pubblica: il 2025 chiuderà a oltre 2,1 miliardi di euro
Il bollettino dell’Oice con i dati al 30 novembre di quest’anno. Dopo la caduta del 2024 il volume degli importi a base di gara è tornato a crescere. Lupoi: business tornato a livelli pre-Pnrr
Nei primi undici mesi del 2025 sono state pubblicate gare per servizi di ingegneria e architettura per circa 2,1 miliardi, con un incremento del 27,9% sullo stesso periodo dell’anno prima. Lo comunica l’Oice, associazione delle società di ingegneria, nel consueto bollettino mensile Oice/Informatel. Il dato positivo, sottolinea l’associazione, non tiene conto del maxi-bando Consip da 2,1 miliardi per un sistema dinamico di acquisizione, di durata quadriennale, a beneficio delle stazioni appaltanti...